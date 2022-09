Federico Savino: amore per il lavoro e qualità dei prodotti.

Federico Savino è un conosciutissimo venditore ambulante, presente da anni sul territorio con i suoi prodotti di altissima qualità. La qualità ai giusti prezzi, però.

Al suo banco si possono trovare mozzarelle di bufala campana, zizzone di Battipaglia, figliate, treccioni e mozzarelle fior di latte rigorosamente della Puglia (nodini, affogate, quadrifogli e le ottime burrate del consorzio di Andria). Prosciutti cotti di alta qualità nostrani, crudi, San Daniele, Parma e nazionali, bresaola Valtellina igp, carne salada del Trentino, arrosti di tacchino e pollo, lardi, mortadella Bologna igp, pecorini siciliani ma anche sardi e toscani, caciocavalli dop, Grana Padano dop e precisiamo che lui è uno dei pochi rivenditori autorizzati di Parmigiano Reggiano di montagna… Di tutto e di più da Federico, in pratica. E lui è sempre alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio.

E’ possibile trovarlo il lunedì al mercato di Castelrosso, il martedì a Verolengo, il mercoledì a Chivasso, il giovedì a Leini, il venerdì a Crescentino e il sabato nuovamente a Chivasso.

Federico Savino è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti da proporre alla sua clientela affezionata, ma anche a chi va da lui per la prima volta e comincia a conoscerlo, ovviamente.

Negli anni è riuscito a distinguersi per la qualità dei prodotti, girando l’Italia e andando in caseifici e in salumifici di un certo tipo, prestando la massima attenzione ai prodotti, essendo lui molto esigente sulla qualità di ciò che vende… infatti tutto deve sempre passare il collaudo sulla sua tavola!

Con il passare del tempo quello con le aziende trattate è diventato più un rapporto di amicizia che un rapporto commerciale.

I prodotti sono freschissimi tutti i giorni, dalla ricotta alle mozzarelle ecc, nessuno escluso. E Federico Savino riesce a contenere i prezzi proprio grazie al rapporto e alla diretta commercializzazione con le aziende.

Ormai sono quasi 10 anni che fa questo lavoro… sicuramente un’attività molto dura fra caldo, freddo, pioggia e sveglia presto… ma la passione che ha nell’ambito agroalimentare e il piacere del contatto diretto con le persone lo rende felice e appagato.

Federico è sempre disponibile nel dare consigli e spiegare i prodotti, a differenza di quello che magari succede quando ci si interfaccia con le grandi distribuzioni. Cerca, valuta e vende con una certa esperienza e cura i prodotti da far mettere sulla tavola ai propri clienti.

Federico Savino ama il suo lavoro e solo chi lo ama può farlo cosi bene…

INFO. Federico Savino; dove trovarlo: lunedì al mercato di Castelrosso, martedì a Verolengo, mercoledì e sabato a Chivasso, giovedì a Leini, venerdì a Crescentino; telefono: 3927619986; Facebook: “Scegli solo la qualità da Federico”

Commenti