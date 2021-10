Da 55 pratiche edilizie del 2020 alle 103 del 2021. E questa è solo una voce del maggior carico di lavoro che l’ufficio tecnico si è ritrovato a smaltire negli ultimi tempi. Ci sono le richieste di accesso agli atti (da 16 a 51), il bonus facciata (che prima non esisteva e che è già volato a 9 richieste pervenute fino al 12 ottobre scorso), poi ci sono le richieste di occupazione del suolo pubblico (salite da 4 a 10), per non parlare delle email (con una media settimanale passata da 60 a 100) [...]





