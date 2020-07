CASTIGLIONE TORINESE. “Mat Racing” e i rally: un connubio perfetto

La “Mat Racing” di Castiglione è una delle realtà sportive più interessanti e dinamiche della zona. “Mat Racing” e i rally sono parole che si richiamano l’un l’altra, rappresentano un connubio perfetto.

L’associazione prende il nome dalle iniziali del suo fondatore: Mario Alessandro Trolese, molto conosciuto e apprezzato nel mondo del rally. Pilota, istruttore e, da quattro anni anche organizzatore del “Rally Day” di Castiglione Torinese. I rally sono da sempre la passione del riccioluto e simpatico personaggio castiglionese. Trolese ha debuttato al volante in occasione del Rally Team 971 del 1987, a bordo di una A112, insieme a Franco Scursatone. Un inizio molto promettente dove ha conquistato subito il successo di classe. Le sue capacità lo hanno portato, poco più tardi, a collaborare con la scuola di Vittorio Caneva, dove ha messo a disposizione di molti driver famosi le sue capacità.

Il suo sogno nel cassetto era quello di portare un rally nel suo paese e dedicarlo a papà Gaetano. E’ riuscito a farlo nel 2017 con la prima edizione del “Rally Day” , dove la gara ha ospitato l’ormai famoso “Trofeo delle Merende”, una vera e propria icona rallistica dedicata alla solidarità. Già dalla prima edizione record di iscritti e tanti apprezzamenti; la seconda edizione è stata un altro grande successo, con oltre centoventi partecipanti; l’edizione 2019 ha confermato il trend positivo, nonostante le condizioni meteo davvero proibitive. Si era temuto di non poter disputare la gara e, addirittura, a pochi minuti dal via, sono stati costretti a modificare il percorso a causa di una frana che ha cancellato un tratto di una prova speciale. La tradizione vuole che alla fine di ogni edizione ci sia una cena con tutto il gruppo, un team fantastico, solido e unito, dei veri amici… sono proprio queste le parole che Mario Trolese utilizza per descriverli.

La “Mat Racing” non si è mai fermata nemmeno nel periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid. Si è fermato tutto l’apparato sportivo, le macchine sono rimaste in officina ma i ragazzi si sono dati da fare per far sentire la loro vicinanza distribuendo, a Castiglione e anche in altri paesi della zona, le mascherine con il logo della gara. Un modo per far sentire la loro presenza in un momento davvero difficile.

Ora si avvicina il momento della quarta edizione del “Rally Day” di Castiglione previsto per il 21 e il 22 novembre. Nella speranza che situazione Coronavirus si risolva definitivamente la “Mat Racing” sta lavorando per l’edizione 2020, con l’obiettivo di stupire tutti proponendo, come sempre, qualcosa di nuovo ed attraente.

Info: “Mat Racing”, indirizzo: via Paolo Rostagno 14 – Castiglione Torinese, presidente e referente: Mario Trolese, contatti: 3472941039, sito internet: www.matracing.it, pagina Facebook: “MAT racing”

