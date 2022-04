Prosegue il percorso verso la prossima tornata elettorale che porterà i cittadini al voto il 12 giugno.

Nelle ultime ore il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato quanto era già scontato: la lista dei grillini non sarà presente alle elezioni.

“In seguito alla diffusione di notizie fuorvianti su testate giornalistiche locali – si legge in una nota a firma di esponenti del M5S Piemonte – come parlamentari e consiglieri regionali piemontesi del Movimento 5 Stelle vogliamo affermare con fermezza che non ci saranno liste o candidature riconducibili al Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Caselle [...]