CALCIO. Prima Categoria. La Chivasso, la Coppa Piemonte inizia male

Non inizia certo nel migliore dei modi la stagione del La Chivasso. Nella prima uscita valida per la seconda giornata di Coppa Piemonte i biancorossi incappano in una cocente sconfitta in quel di Gassino che ne compromette seriamente il passaggio del turno. I collinari era chiamati a riscattare la deludente prova e la relativa battuta d’arresto del match contro il Cigliano (0-2) e soprattutto a vincere in goleada per tenere viva la fiammella della speranza.

Troppo sfilacciata la squadra biancorossa che sin dall’avvio dimostra che i meccanismi sono ancora da oliare per bene in ogni zona del campo. Nei primi 20’ il binario mancino dei collinari fa sfracelli con Coretti e Cravero che mettono in difficoltà Borghi e Botto. La prima occasione è proprio per Cravero al 7’ che da posizione defilata scheggia la traversa. Più efficace il secondo tentativo che al quarto d’ora porta al vantaggio che si concretizza con uno scatto sul filo del fuorigioco (forse oltre) e con un tocco preciso sull’uscita di Longhin. La Chivasso fatica a produrre gioco con Luca Parisi e Rubino chiamati ad impostare, ma poco appoggiati dai compagni e quindi costretti a troppi lanci lunghi che si perdono nel vuoto. Lombardo è costretto a giocare sempre spalle alla porta, ma è lui che al 21’ illumina la scena con un filtrante per Zizzo che pecca di freddezza sull’uscita di Tiengo, bravo a chiudere lo specchio. Cravero è croce e delizia del Gassino perché con il passare dei minuti esce mentalmente dal match patendo un eccessivo nervosismo e spreca una ghiotta occasione al 35’ dopo uno splendido uno-due con Gazzera. Poco prima del riposo un ingenuo Miccoli si appoggia su Gazzera lontano dalla porta e regala un calcio di rigore al Gassino che lo stesso Gazzera trasforma incrociando di potenza il destro.

Dopo l’intervallo l’undici di Francesco Parisi si ripresenta in campo un po’ più ringalluzzito, complice anche un abbassamento di tensione da parte dei locali. Al 9’ su una punizione rimpallata di Lombardo, Di Marco difende bene la sfera e con un destro dal limite centra il sette riaprendo la gara. E’ il momento migliore per gli ospiti che vanno vicini al pareggio ancora con Di Marco che sfiora il palo con un velenoso destro. Ma il Gassino non impiega troppo tempo a riprendere il controllo delle operazioni e negli ultimi 20’ prende d’infilata la difesa biancorossa più e più volte. Al 25’ Coretti indovina il corridoio che premia il taglio di Gagliardi, abile a prendere d’infilata Botto e a insaccare dopo aver messo a sedere Longhin. Il portiere chivassese ci mette una pezza ancora su Gagliardi e poi su Gazzera, ma nel finale deve nuovamente raccogliere la sfera dalla rete sul tap-in di Gazzera. Giovedì 1 ottobre La Chivasso dovrà a battere il Cigliano con almeno tre gol di scarto per accedere al secondo turno.

