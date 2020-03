CALCIO. Nel prossimo week end si ritorna in campo

É stato pubblicato domenica 1 marzo il decreto dei consigli dei ministri, il quale dispone le nuove misure sulla gestione del Coronavirus. Tale decreto consente lo svolgimento di manifestazioni sportive a porte chiuse nelle regioni maggiormente colpite (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), anche se l’interpretazione di alcuni passaggi del testo non dà certezze, rinviando tutto alle decisioni dei rispettivi Comitati Regionali. Viene dunque esclusa da tali restrizioni la Regione Piemonte dove, in base alle indicazioni, si può tornare ad allenarsi e giocare senza limitazioni: niente porte chiuse e pieno utilizzo di spogliatoi e docce. Per il ritorno alla normalità si resta solo in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Regione Piemonte, con apposita ordinanza, e del Comitato Regionale LND Piemonte e Valle d’Aosta che dovrà calendarizzare la ripresa. Tutto il dilettantismo dovrebbero dunque tornare a giocare a partire dal prossimo weekend.

