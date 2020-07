Gassinosanraffaele scatenato: ecco Ignazzi, Rosso e Delli Santi

Il Gassinosanraffaele, in attesa di ricevere disco verde dalla FIGC per il ripescaggio in Promozione, ha piazzato nelle ultime ore tre grandi colpi di mercato. A difendere la porta dei collinari ci sarà il colosso Marco Ignazzi, numero uno ex Volpiano, La Chivasso e La Pianese. Sempre dai cugini di San Raffaele Cimena arriva l’esperto centrocampista Andrea Rosso, classe 1984 con tanti anni di esperienza nel calcio professionistico con le maglie tra le altre di Pro Vercelli, Cremonese, Cuneo e Ivrea. Il terzo elemento che avrà a disposizione mister Luca Filograno è una vecchia conoscenza del calcio gassinese, il classe 1991 Stefano Delli Santi: giocatore eclettico in grado di ricoprire più ruoli che nelle ultime annate ha difeso i colori della Pianese e della Bosconerese. A loro si aggiunge anche l’esterno offensivo Enrico Coretti, anche per lui si tratta di un ritorno a Gassino.

