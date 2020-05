Luca Filograno è il nuovo allenatore del Gassino SR

Con il futuro dei campionati ancora in alto mare, il Gassinosanraffaele sta già lavorando in vista della prossima stagione. Il sodalizio gialloverde affiderà la panchina della prima squadra a Luca Filograno, figura già all’interno della società collinare. Filograno prende il posto di Davide Santoro che nella stagione appena conclusa ha portato il Gassino a stazionare in zona playoff e a giocarsi la Coppa Piemonte. La scelta interna di affidare la guida della Prima Squadra a al direttore tecnico Filograno, si inserisce nella strategia della società, di valorizzare il proprio vivaio giovanile, di sfruttare le potenzialità e capacità tecniche che ha dimostrato in tutti questi anni con risultati più che positivi.

Commenti