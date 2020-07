CALCIO. Lo Junior Torrazza ha piazzato i primi colpi

Lo Junior Torrazza ha messo a segno i primi colpi di mercato. Il riconfermato mister Ivan Cannalonga sarà coadiuvato in panchina da Giulio Agricola (l’ex La Chivasso e Gassino ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere l’avventura da allenatore) e alle sue spalle l’esperienza di Mario Capriolo, nuovo direttore sportivo gialloblu. Il reparto arretrato è stato puntellato con l’arrivo di Federico Caffaro Rore dal La Chivasso, mentre nella linea mediana del campo ci sarà spazio per un altro ex biancorosso, Jacopo Trusciglio. Per la fase offensiva è fatta per l’ex Volpiano e Montanaro Mirko Catapano. Lascia lo Junior Torrazza il difensore Gabriele Amatteis, uno dei “pionieri” del Torrazza targato Cannalonga. “Stiamo ancora lavorando su un paio di colpi in entrata per puntellare una rosa già buona soprattutto per quello che concerne il reparto avanzato. Siamo un bel gruppo e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Poi sarà il campo a dare il suo verdetto” queste le parole del mister gialloblu. Novità anche nelle giovanile: Roberto Sabino è il nuovo preparatore dei portieri del Settore Giovanile e della Scuola Calcio.

