Ivano Sorrentino sulla panchina della Juniores del La Chivasso

Ivano Sorrentino è il nuovo allenatore della Juniores del La Chivasso. Fratello di Stefano (ex portiere del Chievo) e figlio di Roberto (anche lui ex portiere di Catania e Bologna), Ivano ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2018/2019 in quel di Vigliano, dove ha vissuto la sua prima esperienza in panchina allenando la juniores del sodalizio biellese, Una carriera di altissimo livello che vanta anche una chiamata in Champions League con la Juventus di Marcello Lippi e proseguita a suon di gol nei campi di Lega Pro e serie D.

Nella passata stagione Sorrentino aveva guidato gli Under 17 della Crescentinese. Lunedì 31 agosto Sorrentino è stato ufficialmente presentato alla squadra dal presidente Marilena Gisoldo, dal vice-presidente Michele D’Addetta e dal direttore sportivo Camillo Gialanella e ha diretto il primo allenamento della stagione. La Juniores biancorossa disputerà il campionato provinciale.

