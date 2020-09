BRANDIZZO. “Action Team Gym”: il regno di “Action Team Italia”

L’associazione “Action Team Italia”, nata più di vent’anni fa grazie a Enzo Barbiere e ancora oggi portata avanti da lui e dal figlio Simone, Campione del Mondo di Kickboxing, è una realtà in continua crescita ed evoluzione. Ha appena preso in gestione la storica palestra di via Prati Neivati 10 a Brandizzo, rendendola la sua sede principale e battezzandola “Action Team Gym”. Uno spazio completamente rinnovato e migliorato in ogni suo angolo, dalle docce, agli spogliatoi, alle sale lavoro che sono state ingrandite e ampliate. Queste ultime sono tre: la Sala Pesi, la Sala Functional Training per la preparazione atletica a corpo libero e con attrezzi e la Sala Tatami per i corsi di kickboxing per bambini/ragazzi/adulti, la ginnastica dolce, quella posturale, il pilates e la macumba. Questa vuole essere una palestra per famiglie, dove un intero nucleo famigliare può venire e trovare l’attività sportiva giusta per ciascuno dei suoi membri, stando al contempo in un ambiente sereno.

Da questo settembre la “Action Team Gym” parte a pieno regime, sotto ogni fronte. La palestra racchiude ambo i settori dell’associazione: “Action Team Italia” che è anche il nome dell’associazione stessa ed è basato sulla kickboxing in tutte le sue declinazioni, e “Action Team Functional Training” settore parallelo al primo che si concentra però sull’allenamento con gli attrezzi, ma anche senza, e focalizza sugli esercizi di rinforzo.

Praticare kickboxing significa imparare a non essere violenti, contrariamente a quanto si potrebbe erroneamente pensare. E’ uno sport che fa capire quali sono i principi da rispettare, ti insegna la disciplina, l’autocontrollo, la gestione delle emozioni e queste sono tutte cose poi traslabili nella vita di tutti i giorni; inoltre permette di fare un allenamento completo perché fa lavorare tutto il corpo e fa aumentare la forza, la velocità e la resistenza. Si può cominciare con la sua pratica già a tre anni e mezzo/quattro, permette ai bambini di sviluppare le capacità motorie di base e far sì che da grandi siano in grado di scegliere di praticare qualsiasi sport. E’ adatto a maschi e femmine, nessuno escluso. L’allenamento functional training è anch’esso validissimo e permette di sviluppare forza, velocità e resistenza. Sport completi e che portano un sacco di benefici a corpo e mente. Per chi volesse qualcosa di diverso ci sono poi tutte le altre attività della palestra, già sopracitate. Qualsiasi ambito si scelga ci sarà la certezza di essere seguiti da uno staff valido, competente e disponibile.

Informazioni: Palestra “Action Team Gym”, indirizzo: via Prati Neivati 10 – Brandizzo, direttori tecnici: Enzo e Simone Barbiere, referente: Simone Barbiere, telefono: 3409021082, e-mail: enzobarbiere@gmail.com , sito internet: www.actionteamgym.com , Facebook: “Action Team Gym”, Instagram: “action_team_gym”

