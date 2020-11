BOXE. Quattro podi per la Skull Boxe Canavesana agli Italiani Schoolboy

Quando c’è un Campionato Italiano, la Skull Boxe Canavesana risponde presente. Questa è una certezza, ma non l’unica: un conto infatti è partecipare in campo tricolore, traguardo di per sé già più che soddisfacente, altro discorso è primeggiare o salire sul podio. Conquistare il Titolo Italiano [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti