Grande soddisfazione per la Boxe Chivasso, che domenica 5 dicembre a Biella ha conquistato il titolo di campione regionale Sparring-Io della qualifica Allievi per la categoria di peso +40 kg con Federico Sarigu, il più tecnico e determinato tra tutti i giovanissimi pugili presenti, qualità messe in mostra nei 3 match disputati, tutti vinti. Molto bene anche Simone Balboni, che ha però patito un po’ l’emotività sul ring.

Nel Criterium Regionale Giovanile del mattino, protagoniste le coppie di Allievi Sarigu-Balboni e Simone Viano-Federico Addante, oltre ai Canguri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.