BOCCE. La Tola seconda sugli sterrati de La Costanza

Sugli sterrati della Bocciofila La Costanza si è giocata una gara a terne di categoria D. Al via si sono presentate 45 formazioni dirette da Franco Pittarelli. Successo per i padroni di casa de La Costanza (Teodosio Giannone, Bruno Scalenghe e Armando Negro) che ha battuto in finale La Tola Chivasso (Germano Galla, Mario Castelli e Paolo Varetto). Terzo posto a pari merito per SIS Torino (Franco Ozzello, Sergio Bruno e Giovanni Segafredo) e San Mauro (Achille Goitre, Damiano Ciconte e Ugo Rossi).

