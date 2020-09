Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella riunione svoltasi il 3 settembre, a fronte delle istanze presentate entro i termini stabiliti dai regolamenti federali (riposizionamenti, ammissioni e rinunce), ha ritenuto dopo attenta valutazione di accettarle in toto. Pertanto gli organici per la stagione sportiva 2020/2021 risultano così composti: in serie C Gold maschile, al via 11 o 12 squadre, in base alla situazione della Pallacanestro Grugliasco, ancora in attesa di deroga da parte del Settore Agonistico per campo di gioco con pavimentazione non in parquet. Sicure di essere al via del campionato Collegno Basket, Basket Team 71, Don Bosco Crocetta, Ginnastica Torino, Basket Club Serravalle, Pallacanestro Ciriè, 5 Pari, College Basketball, Teens Basket Cossato, Cuneo Granda Basket e Junior Casale. Questa la formula della seconda fase: play off al meglio delle 3 gare per una promozione in serie B (tra le prime 8 classificate del girone); play out al meglio delle 3 gare: per una retrocessione in serie C Silver (triangolare tra le ultime 3 squadre del girone se organico a 11 formazioni oppure tra le ultime 4 squadre del girone se organico a 12 compagini). Inizio del campionato domenica 8 o domenica 15 novembre.

In serie C Silver maschile, organico composto da 16 o 17 squadre, a seconda che la Pallacanestro Grugliasco riesca a partecipare al campionato di C Gold o scivoli proprio in C Silver, venendo inserita nel girone A. Certe, invece, le 8 squadre al via del girone B: Vercelli Rices, Pallacanestro Chivasso, Usac Rivarolo Basket, Arona Basket, Sea Basket Settimo, Bea Chieri, Reba Basket e Libertas Amici San Mauro Basket. Seconda fase a orologio incrociata tra i gironi (6 gare): play off da definire se tra le prime 4 o prime 6 con 4 promozioni in C Gold. Per i play out le ultime 2 classificate disputeranno i play out per sancire una retrocessione in serie D. Come per la C Gold, inizio del campionato previsto per domenica 8 o domenica 15 novembre.

In serie D maschile, organico composto da 29 squadre, con i gironi A e C da 10 formazioni e il girone B a 9 compagini. Proprio nel girone B inserite Pallacanestro Trino, Lettera 22 Ivrea e Pallacanestro Montalto Dora con Torino Teen Basket, Eteila Aosta, Pallacanestro Novi, CB Team Basket, Sagrantino e Don Bosco Rivoli. La seconda fase per il titolo vedrà le prime 2 classificate di ogni girone formare un girone da 6 squadre: le prime 4 classificate saranno promosse in serie C Silver. La seconda fase per la retrocessione, vedrà invece le ultime 2 classificate di ogni girone comporre un girone da 6 squadre: l’ultima classificata sarà retrocessa in Promozione; tutte le altre classificate formeranno gironi di completamento.

Commenti