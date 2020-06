BASKET. Enrico Iannetti sbarca alla PMS San Mauro

La ZeroUno PMS San Mauro ha scelto il successore di coach Daniel Rossin (passato al ruolo di Responsabile Tecnico del settore giovanile oltre ad allenare una squadra giovanile d’eccellenza) alla guida della serie C Silver. Sarà Enrico Iannetti il nuovo coach dei gialloblu. L’ex Pallacanestro Chivasso è carico e determinato in vista della nuova avventura. “Sono felice di entrare nel mondo della PMS San Mauro. Non vedo l’ora di portare la mia voglia ed il mio entusiasmo in campo, sperando di tornare presto a fare quello che amiamo di più”.

