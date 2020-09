L’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca ha fatto gli onori di casa nella mattinata del 14 settembre ospitando in Regione la presentazione dei Campionati Europei di baseball 2021, che la Confederation of European Baseball ha assegnato alla candidatura italiana rappresentata dalle città di Settimo Torinese, Torino ed Avigliana.

Al vernissage degli Europei 2021 hanno presenziato anche la sindaca di Settimo Elena Piastra e l’assessore allo Sport Daniele Volpatto, così come Andrea Marcon, presidente della Federazione italiana Baseball e Softball, Marco Mannucci, consigliere federale e della Confederation of European Baseball, Mike Piazza, commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex leggenda della Major League Baseball che dal 2016 è stato inserito nella National Baseball Hall of Fame statunitense, Gianfranco Porqueddu, presidente regionale del CONI, Andrea Archinà, sindaco di Avigliana, Roberto Finardi, assessore allo Sport del Comune di Torino, e alcuni rappresentanti del BC Settimo.

Infine, da registrare nel weekend il doppio impegno della squadra settimese in A2 con il CUS Brescia: successo lombardo per 2-1 in gara 1 e riscatto dei ragazzi di Ernesto Wong nel secondo match (3-0). In Under 18, tutto facile contro gli Avigliana Rebels: 16-0.

Commenti