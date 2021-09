Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nel segno della collaborazione tra le eccellenze sportive della città di Settimo Torinese, il Baseball Club Settimo della presidente Patrizia Sciarrilli e VII Rugby Torino guidato da Maurizio Cremonini hanno lavorato per ospitare gli allenamenti della Nazionale Italiana di baseball nell’impianto di via Cascina Nuova. Una bellissima occasione per condividere momenti di sport e conoscere più da vicino lo sport del baseball. Cordialità e ospitalità l’hanno fatta da padroni, con gli azzurri della Nazionale che [...]