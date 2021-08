Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Mancano 30 giorni all’inizio del Campionato Europeo di Baseball, che dal 12 al 19 settembre si disputerà ad Avigliana, a Settimo Torinese e a Torino.

Stanno lavorando a pieno regime per la sua organizzazione, e ovviamente in accordo con le ultime norme in materia di lotta al Covid con il Green pass, la World Baseball Softball Confederation, la Baseball Europe Confederation, la Federazione Italiana Baseball Softball, la Regione Piemonte, le Città di Torino, Avigliana e Settimo Torinese e tutti i membri coinvolti. In questo periodo tutte le 16 squadre nazionali qualificate ad EuroBaseball2021 hanno calendarizzato diverse amichevoli preparatorie, al fine di farsi trovare nella migliore condizione possibile all’appuntamento. I biglietti verranno messi in vendita nei prossimi giorni: il circuito incaricato ha già avviato la procedura di inserimento.

