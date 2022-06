Giovedì scorso, presso il centro sportivo di via Santa Cristina a Settimo Torinese, alla presenza del presidente Maurizio Bondioli, del Direttivo e del settore tecnico si è tenuta la consueta festa di fine corso di atletica del settore giovanile targato Atletica Settimese. Alla cerimonia hanno partecipato tantissimi giovani atleti, accompagnati da genitori, parenti ed amici , he in un clima festoso si sono salutati con entusiasmo dandosi appuntamento a settembre per un’altra emozionante stagione di atletica. Il presidente Bondioli ha illustrato l’attività svolta ed i brillanti risultati conseguiti dai propri atleti, impegnati nelle gare [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.