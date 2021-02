ATLETICA LEGGERA. Atletica Settimese e Sisport in festa per Vincenzo Martinelli

Grande festa martedì 16 febbraio in occasione della sessione di allenamento tenutasi presso il centro sportivo di via Santa Cristina a Settimo, per celebrare la recente conquista del tricolore da parte del talentuoso atleta settimese Vincenzo Martinelli. Domenica 14 febbraio ad Ancona il prodotto del vivaio [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti