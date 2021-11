Dopo due anni di attesa, finalmente si è svolta con una temperatura ideale per correre una maratona la T-Fast42K, ossia la Maratona di Torino, su un nuovo percorso, con partenza e arrivo dal Parco del Valentino, passando da Moncalieri, Stupinigi, Nichelino, Candiolo e ritorno a Torino, per un tracciato di 42,195 chilometri interamente pianeggianti. Ben figurano i portacolori dell’Olimpiatletica in gara: su tutti da segnalare la grande prova di Marco Pio Cappucci che chiude all’ottavo posto di categoria con il tempo di 2h58’. Record personale per Paolo Prestia che taglia il traguardo [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.