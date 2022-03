Altra domenica di soddisfazioni per l’Olimpiatletica, impegnata nell’ultimo cross stagionale che è coinciso con la prima edizione del Cross di Borgaro, una novità nel panorama delle gare regionali, in programma su un tracciato interamente pianeggiante, non molto tecnico e poco spettacolare. Sicuramente è stata una gara dominata al femminile, con le atlete giallonere che hanno dato spettacolo sui 4 chilometri di gara, corrispondenti a 2 giri dell’anello predisposto, correndo delle grandi gare e ottenendo ottimi piazzamenti. A spiccare è stato il primo posto di categoria ottenuto da Maura Scotto, che sta attraversando [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.