La stagione delle campestri si avvia verso l’epilogo con il “38° Cross della Pellerina Trofeo Mario Fabbrini”. Ottimi i piazzamenti per l’Olimpiatletica, a partire della categoria M70 con l’ottavo posto di Francesco Faretra sui 4 chilometri. Sempre sulla distanza corta da segnalare il settimo posto di Gianni Andiloro, seguito da Piero Iacovelli, nono, e Flavio Schiavino. In campo femminile a distinguersi è stata Sara Vasone, terza di categoria grazie ad un ritorno ai suoi livelli; seste Maura Scotto nelle SF40 ed Elisabetta Cason in SF55. Buone prestazioni per Sabina Passaro, [...]





