Dopo il lungo stop alle gare imposto dalla pandemia di Covid-19, finalmente anche l’atletica può piano piano ripartire. Nel fine settimana, a Novara, nel primo Test di Allenamento Certificato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, spunta sempre il nome di Stefano Frassa dell’Atletica Canavesana che, nel getto del peso kg 5, si classifica al terzo posto finale, poco lontano dai primi due con un lancio di ben 14,02 metri. Frassa migliora così il suo primato personale di ben 19 centimetri, stabilito quest’anno ai Campionati Italiani Invernali Indoor di Ancona a febbraio, ultima gara svoltasi prima del periodo di lockdown.

Stefano Frassa, con già il pass in tasca per i prossimi Campionati Italiani, si candida per ben figurare all’appuntamento più importante della stagione, fissato a settembre in quel di Rieti.

