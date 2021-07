Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nonostante l’estate e le vacanze l’atletica leggera non si ferma mai. L’Atletica Settimese non è stata a guardare, partecipando alle varie manifestazioni in programma. Giovedì sera a Lucca si

è tenuto il meeting regionale toscano “Test Event”, appuntamento a cui ha preso parte nei 1000 metri la Cadetta Giulia Gattino della Sisport, allenata dal sodalizio biancoblu per le specialità del mezzofondo. Grandissima la prova di Giulia che ha conquistato la medaglia d’argento dopo un entusiasmante [...]