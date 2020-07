Ritorno alle piste e alle gare per i portacolori dell’ Atletica Canavesana nel test allenamento di Donnas andato in scena sabato 18 luglio. Pur in pieno periodo di preparazione, ben si comportano le giovani leve che portano a casa diversi personal best sulla velocità. Sui 100 metri fanno registrare il personale Davide Favro in 11″49, Lorenzo Novo con il tempo di 11″17, Giulia Maranini fermando il cronometro in 13″62 e Greta Bassino in 14″00. Bravo anche Marco Spiezia, che alla prima uscita chiude la sua prova con il riscontro cronometrico di 11″25, suo secondo miglior tempo nel 2019. Dopo un’ora sui 200 metri ancora in pista Novo e Spiezia, che arrivano primo e secondo in batteria correndo rispettivamente in 22″92 e 23″01; subito dopo, riflettori puntati su Maranini che fa registrare il personale anche nei 200 metri con il tempo di 28″53.