Grandissima ripresa dell’attività per i portacolori dell’Atletica Settimese, impegnati a Donnas con il settore giovanile ed alla tradizionale Stracaselle con il settore Adulti.

In Valle d’Aosta, altri grandissimi risultati per Alessia Succo, che domina vincendo sia i 60 metri ad ostacoli che i 60 piani Ragazze del meeting Calvesi “Sprint&Hurdles”. Alessia fa sua la gara dei 60 ostacoli senza rivali con il buon tempo di 9”30, nuovo personale, dimostrandosi già in forma per la finale nazionale di fine mese del Trofeo CONI di prove multiple. Non contenta, Succo poco dopo bissa [...]