L’Atletica Settimese non poteva festeggiare in modo migliore il ritorno della StraSettimo che si terrà domenica 22 maggio. Un altro titolo regionale del settore giovanile biancoblu che continua a sfornare sempre nuovi talenti ogni stagione. Domenica l’impresa l’ha compiuta la sprinter emergente del sodalizio del presidente Maurizio Bondioli, Alessia Succo, che a Fossano ha dominato nei 60 piani Ragazze in occasione dei Campionati Piemontesi FIDAL, dettando legge su oltre 100 atlete pari categoria. Alessia Succo prima ha vinto la propria batteria con il tempo di 8”10, poi in finale [...]



