Importante riconoscimento per l’Olimpiatletica. L’associazione sportiva presieduta da Michele Iacovelli ha visto un suo giovanissimo tesserato tra i premiati della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In occasione delle tradizionali premiazioni organizzate dalla FIDAL Torino, la nuova leva giallonera Alessandro Stecca ha ottenuto un riconoscimento per la categoria Esordienti maschile. Una grandissima soddisfazione per tutto il settore giovanile dell’Olimpiatletica, nato da pochissimo tempo, ma già capace di raggiungere prestigiosi traguardi.

Infine, da registrare una quarantina di partecipanti al consueto ritrovo pre-natalizio alla Basilica di Superga per un allenamento con festa finale [...]





