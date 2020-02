ALESSANDRIA. Vandalizzata lapide delle vittime delle Foibe, nel giorno del ricordo

Scritte in corrispondenza della lapide che, a Casale Monferrato, ricorda la tragedia delle foibe. Nella notte ignoti hanno disegnato con della vernice rossa una falce e un martello e scritto “forza nuova vecchia merda”. In occasione del Giorno del Ricordo, che lunedì celebra le vittime italiane delle foibe, oggi è previsto un sit-in di Forza Nuova nei pressi della lapide e, a poca distanza, una contro manifestazione organizzata dall’Anpi. Sulle scritte indagano i carabinieri. Su un muro è stata anche tracciata una scritta minacciosa nei confronti dei “fasci”. L’Anpi ha lanciato una manifestazione “pacifica, democratica e antifascista” in risposta al sit in di Forza Nuova, definito una “provocatoria adunata della formazione neofascista”.

