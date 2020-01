ALESSANDRIA. Patente falsa, giudice annulla le sanzioni ma l’Interpol denuncia

Il giudice di pace gli aveva dato ragione annullando la multa e il sequestro dell’auto avvenuto dopo il controllo della Polstrada di Acqui Terme, ma l’Interpol ha poi appurato che il documento di guida, che avrebbe ottenuto in Ucraina, era falso. Dopo le verifiche tecniche della Scientifica di Alessandria, un 23 enne romeno abitante a Castellazzo Bormida, è stato denunciato per i reati di falso, guida in stato di ebbrezza e false attestazioni. Nei guai anche un 52enne olandese – commerciante di auto, in Italia per motivi di lavoro – che al momento del controllo ha consegnato una patente rilasciata in Libia che in realtà era un falso.

