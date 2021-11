Olivetti a Expo Dubai per presentare la focalizzazione dell’azienda in ambito IoT legato allo sviluppo delle comunità, tra cui la Smart Control Room per Venezia, lo Smart Cabinet per Milano e la piattaforma Smart Ivrea City.

EXPO DUBAI. Il design e la tecnologia di Olivetti – brand storico dell’industria italiana e oggi Digital factory per le soluzioni IoT del Gruppo TIM – uniti nel segno della bellezza sono stati al centro dell’evento “Olivetti Design Talks per Expo Dubai 2020” svoltosi lunedì scorso 8 novembre presso la Sala Anfiteatro del Padiglione Italia all’Esposizione Universale.

In qualità di Official Platinum Sponsor del Padiglione Italia il Gruppo TIM porta infatti l’innovazione e le tecnologie delle sue società – Olivetti, Sparkle, Telsy e Noovle – raccontando per ognuna di esse l’impegno nel promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità di connettere le persone.

Il talk è stato introdotto da Gaetano Adolfo Maria di Tondo, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Olivetti e Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti, e da Pier Paolo Peruccio, Docente del Politecnico di Torino e consigliere del World Design Organization, che hanno moderato la tavola rotonda con gli interventi di Tommaso Mosconi, AD IO.T Solutions, Francesco Zurlo, Presidente di POLI.design e consigliere ADI – Associazione per il Disegno Industriale, Mohammed Balila, Architetto, Alessandro Colombo, Architetto, e Walter Mariotti, Direttore Editoriale Domus.

Attraverso gli interventi di esperti ed esponenti del settore, l’evento – che si inserisce nella Dubai Design Week in programma dall’8 al 12 novembre – ha celebrato l’eccellenza e la contemporaneità dello «Stile Olivetti», raccontandone la capacità di coniugare da sempre design e tecnologia realizzando soluzioni innovative che mettono al centro le esigenze delle persone.

In particolare, la puntata straordinaria degli “Olivetti Design Talks”, format divulgativo di successo, ha evidenziato come il valore del design sia sempre stato fondamentale per Olivetti e come oggi, in un mondo in continuo cambiamento, la creazione di prodotti e servizi all’avanguardia conservi la forza del proprio messaggio originario guardando al futuro.

Un esempio è SINTESI, la prima postazione di lavoro intelligente per la casa e l’ufficio, che rende il lavoro un’esperienza integrata e connessa, pensata per rispondere alla necessità di un nuovo equilibrio nella vita quotidiana.

Sviluppata insieme a Tecno, questa soluzione innovativa ha vinto il Premio Innovazione a SMAU interpretando l’ambiente di lavoro nelle modalità più attuali e anticipando le esigenze future grazie a una seduta ergonomica, una postazione superaccessoriata e all’app che gestisce l’intero “ecosistema” realizzata da IO.T Solutions.

Il talk ha esplorato inoltre il ruolo del design anche nelle forme evolutive del design thinking e della user experience digitale nel percorso presente e futuro legato allo sviluppo della persona nelle Smart Communities, focalizzandosi sull’insegnamento che si può trarre per applicare questo insieme di valori alla società contemporanea. Gaetano di Tondo, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Olivetti e Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti, ha sottolineato come “La bellezza unisce le persone e rende più vivibili le comunità anche attraverso nuovi percorsi di digitalizzazione sostenibili e inclusivi. L’evoluzione di Olivetti continua nel segno dell’eccellenza unendo design, tecnologia e centralità della persona, in linea con la sua storia, valorizzata ogni giorno con modalità digitali e innovative dall’Associazione”.

Quang Ngo Dinh, Ceo Olivetti

A Expo Dubai, Quang Ngo Dinh, il Ceo di Olivetti, ha rilasciato un’intervista ad Alanews. “Qui parliamo di tecnologia, di IoT, partendo dalla connessione, che appartiene a Tim, ma costruendo un futuro che vada oltre la connettività. Qui abbiamo parlato della possibilità di digitalizzare i processi di aziende, fabbriche, città. Olivetti fa anche questo, aiuta municipalità e aziende in questa trasformazione“.

Dinh ha poi parlato dell’impatto della pandemia. “Ha obbligato i più reticenti a provare e a scoprire che la tecnologia già c’era; e poi ha permesso a tutti di comprenderne i benefici. Questo anche quando è scemata l’impellenza dell’utilizzo, dopo infatti è rimasta un’abitudine. Abbiamo fatto un salto in avanti di cinque anni con questa disgrazia. Per una transizione ecologica sono necessari molti fattori tra la cui cultura delle persone, la politica e ovviamente la tecnologia, senza cui questa transizione non è possibile“.

Infine, il Ceo di Olivetti ha dato un consiglio ai giovani italiani presenti a Expo Dubai. “Quello che posso dire è che è necessario divertirsi e trovare la propria strada. Competenze ed entusiasmo nelle giovani generazioni sono importantissime. Il mio consiglio forse è che si aprano al mondo, viste le sfide che ci aspettano“.

Commenti