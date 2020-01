VOLLEY. Trofeo BE FUN Volley: una “due giorni” di puro divertimento

Si è chiusa domenica 5 gennaio al Palazzetto dello Sport di frazione Arè a Caluso la terza edizione del Trofeo BE FUN Volley, organizzata dalla Pgs Foglizzese. Sono state 30 le squadre partecipanti, provenienti da 4 regioni d’Italia, affrontatesi nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 in una “due giorni” all’insegna del volley e del divertimento. Sono stati invece 5 i campi di gara (Foglizzo, Polifunzionale e Scuola medie – San Benigno Canavese – Caluso, 2 campi allestiti al Palazzetto di Arè) e 5 le categorie, 3 per il settore femminile (Under 14, Under 16 e Under 18) e 2 in quello maschile (Under 16 e Under 18). Una cinquantina i volontari che hanno lavorato alacremente per far sì che tutto filasse liscio.

Queste, infine, tutte le squadre vincitrici: Pallavolo Montalto Dora (U14 femminile), Pallavolo Torino Grigia (U16 maschile), MTV Fucsia (U16 femminile), Volley Savigliano (U18 maschile) e Rs Racconigi (U18 femminile).

Commenti