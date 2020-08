Pioggia di conferme in casa Caselle Volley. Partiamo dallo staff tecnico e dalla permanenza sulla panchina della prima squadra biancorossoblu in serie B2 femminile dell’allenatore Sebastian Perrotta, che dopo un inizio faticoso è riuscito a costruire i giusti meccanismi e portare una ventata di freschezza al gioco della squadra, fino alla bellissima vittoria contro Garlasco prima della sosta forzata. Perrotta oltre alla prima squadra prenderà le redini della compagine Under 17, che lavorerà a stretto contatto con la B2 e dalla quale la dirigenza si aspetta un ulteriore salto di qualità.

In campo giovanile, Fabrizio Dibisceglia dopo tre anni alla guida del gruppo delle 2004/2005 e un anno di grandi risultati riparte con un nuovo gruppo, formato dalle ragazze del 2006. Confermatissima anche Manuela Esposito: dopo anni alla guida delle giovanili biancorossoblu, dall’anno prossimo si lancerà con la sua solita grinta in un nuovo progetto, nelle vesti di responsabile del settore Minivolley. La prima new entry nella famiglia del Caselle Volley è invece quella di Roberta Pernice, che seguirà come head coach i gruppi del 2008 e del 2009 guidandoli nei campionati di Under 12 e Under 13.

Tante conferme anche per quanto riguarda l’organico della formazione casellese di serie B2, a partire da quella della palleggiatrice Erika Garrafa Botta: cresciuta nelle fila della Lilliput Pallavolo Settimo, Erika è al quarto anno in biancorossoblu ed è ormai un punto fermo della squadra casellese. Quinta stagione consecutiva in maglia Caselle Volley, invece, per il libero Giulia Bosi, altra pedina fondamentale dello scacchiere biancorossoblu. Altra conferma quella della schiacciatrice Gloria Nogarotto, colonna portante della società casellese. Reduce da una “mezza” stagione giocata ad ottimi livelli, Gloria ha deciso di continuare a vestire la maglia biancorossoblu anche l’anno prossimo nonostante i sempre più grandi impegni lavorativi. Un esempio per le piccole della società che la seguono non solo come giocatrice, ma anche come allenatrice del settore giovanile. Anche in questo caso, è stata ufficializzata la prima new entry: stiamo parlando di Simona Fano, centrale classe 1996 con alle spalle esperienze nelle serie B2 e B1, che approda alla società di patron Alberto Nogarotto dopo la parentesi nella stessa categoria con il Bzz Piossasco. La dirigenza casellese è sicura che questa giocatrice porterà alla squadra un valore aggiunto con la sua esperienza e il suo entusiasmo.

