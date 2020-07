La Pgs La Folgore San Mauro si è messa al lavoro nelle scorse settimane per programmare la prossima stagione. Inevitabile partire dallo staff tecnico che seguirà in palestra le tante giocatrici del sodalizio sanmaurese. Alla guida della prima squadra, iscritta al campionato regionale di serie C femminile, ci sarà ancora il confermatissimo Fulvio Civera (in foto a sinistra). Doppio incarico in arancioblu sia per Luca Rossini, che allenerà l’ambizioso gruppo delle 2008 e la nuova Under 19, sia per Daniela Biaggi, che si occuperà del Minivolley e guiderà l’Under 15 2006. Un’altra graditissima conferma per la prossima stagione in casa La Folgore è quella di Enrico Capra, che seguirà da vicino ancora la crescita delle 2007 e affronterà il nuovo campionato di Under 15, mentre alla guida dell’Under 17 la prossima annata sportiva ci sarà l’esperto Gianni Marchesini.

