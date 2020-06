Sul finire del mese di maggio, la Canavese Volley ha annunciato che nella prossima stagione agonistica la prima squadra sarà affidata in panchina ad Alessandro Vallero, tecnico che prenderà il posto di Gabriel Polesel. Un passato da giocatore tra Rivarolo, Cuorgné e Borgofranco con parentesi a San Benigno Canavese e Strambino; un ricco cursus da allenatore, in cui ha toccato tutte le categorie giovanili dal Minivolley alle varie Under, dalla Prima Divisione alla serie C, Vanta come coach una vittoria al Trofeo delle Province nel 2008, una promozione in serie D nel 2015 e i più recenti successi nel maschile a Borgofranco dalla serie D alla C, ai play off per la B: tutti elementi che collocano Vallero, “Vullo” per gli amici pallavolisti della zona, come figura di primo piano nel volley territoriale.

Una scelta da parte della Canavese Volley che indica la ferma volontà di intraprendere un percorso ambizioso per consolidare il posizionamento della società tra le realtà pallavolistiche più importanti in ambito interprovinciale.

Alessandro Vallero è molto coinvolto dal progetto e decisamente motivato: “Una serie D in cima alla classifica per due anni di fila, fermata una volta ai play off e una seconda dal Covid-19; protagoniste giovani ragazze del 2003/2004 provenienti dal vivaio: tutto questo è sinonimo di programmazione e grande attenzione alle giovanili. La bontà di un buon lavoro fatto dalla società. Ecco il perché della mia scelta. La mia vocazione è sicuramente più orientata al volley femminile; dopo la parentesi nel mondo maschile e un anno di ritorno vicino a casa e alla mia famiglia ho pensato che fosse nuovamente ora di una nuova sfida. Si torna al sabato sera in chiave piuttosto impegnativa. Siamo tutti un po’ frastornati per la situazione sanitaria che ha stoppato i campionati, senza sapere, ad oggi, quando e come si ricomincerà. In questa fase sarà molto importante la preparazione atletica; di solito la ripresa dopo l’estate è complicata, figurarsi con questa pausa forzata così lunga. Francamente non vedo l’ora di poter guardare tutte le ragazze negli occhi per ricominciare da subito; sono state bruscamente interrotte sul loro lanciato cammino. Con ragazze così giovani in grado di affrontare da protagoniste un campionato così elevato sarà un bel divertimento anche per me”.

La Canavese Volley è fiera della scelta di coach Vallero. Reazioni compatte e idee chiare di progettualità nelle parole di chi la vive dall’interno, a partire dal presidente Letizia Paonessa: “Non entro in ruoli prettamente tecnici, a me per prassi competono gli aspetti ufficiali. Per questo voglio dare a Vallero il mio saluto di benvenuto ufficiale in famiglia e formulare gli auguri per l’avventura in società”. Il direttore sportivo Massimo Brambilla è entusiasta: “Ci siamo scelti, mi piace dire. Alessandro ha condiviso il nostro progetto sin dai primi incontri. C’è lo spazio per costruire qualcosa di importante. E’ la persona giusta per far crescere le nostre ragazze. Siamo curiosi di iniziare la nuova stagione”. Infine non potevano mancare le parole di Luca Gilardino, dirigente storico della Canavese Volley: “Sono molto soddisfatto della scelta societaria; si concretizza un’idea già accarezzata in passato. Ottimo profilo tecnico e umano. Una persona insieme alla quale non c’è dubbio che si potranno fare cose interessanti”.

