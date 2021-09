Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sono sempre gravi le condizioni del tennista vercellese Erik Crepaldi, 31 anni, al 619° posto della graduatoria mondiale Atp. E’ ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara, in prognosi riservata per le lesioni riportate in incidente stradale a Busonengo, una frazione di Villarboit (Vercelli) dove la sua auto si è scontrata con un’altra proveniente dalla direzione opposta. Sui social tanti amici e tennisti hanno rivolto pensieri di incoraggiamento al tennista, molto conosciuto in città e fuori regione. Tra questi anche Fabio Fognini, che su Instagram ha scritto “Forza Erik!!!! NMM”. Ad aggiornare sulle condizioni cliniche dell’uomo è la compagna di Crepaldi, la tennista Federica Prati. “Forza Amore mio: tieni duro”, il messaggio postato sul profilo Instagram.

