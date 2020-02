VERCELLI. Furto in cantina, quattro giovanissimi arrestati a Vercelli

Furto a Vercelli. Quattro giovani vercellesi, di cui due minorenni, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato. La banda è stata sopresa mentre rubava oggetti nella cantina di un’abitazione per un valore di mille euro. I quattro erano già conosciuti dalle forze dell’ordine. I minorenni sono stati portati in carcere a Torino, i maggiorenni in quello di Vercelli. Un quinto giovane, minorenne, è stato denunciato a piede libero.

