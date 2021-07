Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VERCELLI. Le cause possono essere molteplici: il fatto che la virulenza del Sars-Cov2 nel periodo estivo sia inferiore, o che la “variante delta” provochi sintomi di minore gravità, o che gran parte della popolazione anziana o comunque fragile sia ormai stata vaccinata; come che sia, in provincia di Vercelli il tasso di ospedalizzazione dei contagiati dal Coronavirus resta molto basso, e da più di due settimane non si registrano decessi di persone con Covid.