VERCELLESE. Continua ad aumentare, nel Vercellese, il numero dei “positivi” al virus Sars-Cov2: se a fine giugno erano una quarantina, a fine luglio sono raddoppiati: 80. A Vercelli erano 13 e ora sono 29, e in alcuni paesi che erano tornati a quota zero – Crescentino, Borgo d’Ale, Alice Castello, Bianzè – si sono registrati nuovi casi. Inoltre ci sono “positivi” anche a Trino, Santhià, Cigliano e Tronzano. L’anno scorso, quando ancora non [...]



