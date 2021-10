Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRAVERSELLA. La Valle torna a commemorare i suoi Martiri Partigiani morti durante il rastrellamento dell’ottobre 1944, che culminò con l’incendio di Traversella, dopo essersi lasciato alle spalle una scia di sangue.

Per ragioni di sicurezza legate all’epidemia di coronavirus e per conseguente senso di responsabilità, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, la cerimonia si svolgerà in forma ridotta.

Programma

Sabato 16 ottobre, ore 15, a Traversella, raduno dei sindaci e deposizione di fiori o corona alla [...]