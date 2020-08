TORRAZZA. Tav: tre treni al giorno per smaltire lo smarino

Tre treni al giorno porteranno lo smarino, il materiale di scavo della Torino-Lione, a Torrazza Piemonte, dove sarà utilizzato per rimodellare la cava. Comune e Telt lo hanno annunciato questa mattina in municipio. “A Torrazza non arriverà amianto – ha assicurato Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto di Telt – ma solo roccia compatibile con il terreno di accoglienza”.

Sarà realizzato un nastro trasportatore chiuso tra la ferrovia e la cava. In partenza dalla Val di Susa saranno monitorati 135 parametri per garantire la compatibilità ambientale dei materiali destinati a Torrazza. Il cantiere darà lavoro a decine di persone. Telt e l’amministrazione comunale hanno realizzato un depliant informativo per la popolazione in distribuzione da oggi a Torrazza e nei Comuni limitrofi. Il sindaco Massimo Rozzino ha annunciato la volontà di istituire un comitato di monitoraggio che segua il corretto svolgimento delle operazioni.

