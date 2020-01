TORINO. Smog: Città metropolitana convoca Tavolo qualità aria

Un confronto con l’assessore regionale Matteo Marnati sull’evoluzione del protocollo padano per l’inverno 2020-2021, sull’avvio della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 4 ed il conseguente adeguamento delle misure emergenziali. Sono i temi all’ordine del giorno del Tavolo di coordinamento sulla qualità dell’aria della Città metropolitana di Torino, che la consigliera delegata all’Ambiente Barbara Azzarà ha convocato per venerdì. Si parlerà inoltre delle problematiche legate all’applicazione del divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con prestazioni emissive inferiori a ‘tre stelle’, e della campagna di comunicazione sulla corretta gestione degli impianti termici. La discussione sarà preceduta da una breve relazione sui dati della qualità dell’aria nel corso del 2019 a cura di ARPA Piemonte. Al tavolo saranno presenti sindaci e amministratori dei 33 comuni che rientrano nel protocollo dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. La convocazione comprende anche l’assessore all’ambiente della Regione Piemonte, Arpa e Anci Piemonte, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese.

