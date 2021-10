Inizia la stagione indoor degli Arcieri Varian, impegnati nella gara interregionale organizzata dal Sentiero Selvaggio a Venaria Reale. Nella classe Giovanissimi della divisione arco olimpico, bel terzo posto con 462 punti per Pietro Abelli, mentre in campo femminile Aurora Polizzi ha fatto sua la piazza d’onore con 428 punti. Nella classe Ragazzi, secondo posto per Alessandro Tallarico che realizza ben 503 punti, nuovo record personale, mentre tra le Ragazze Elisa Tallarico, alla prima gara in questa classe, ha ottenuto la terza posizione con 454 punti. Arcieri Varian bene anche nella [...]



