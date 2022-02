No! Non ci sta il direttivo della Consulta per gli stranieri presieduta da Lekbir Nekkaz a sentir parlare di stupri collettivi giudicati a partire dall’etnia, dalla religione, dallo stato sociale ed economico di appartenenza degli autori.

Il dito è puntato sull’ordine del giorno presentato dalla maggioranza veteroleghista al Consiglio comunale del 31 gennaio scorso per condannare la cosiddetta pratica della Taharrush Gamea, un’espressione in lingua araba che significa letteralmente ‘molestia collettiva’ e che indica, leggiamo da wikipedia “un’aggressione sessuale di massa ai danni di una donna, che può anche sfociare nello stupro…”. Il tutto prendendendo [...]