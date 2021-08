Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Grande soddisfazione per Laura Vigna e, di riflesso, per tutto il Baseball Club Settimo, sodalizio che l’ha lanciata nel mondo del softball. La giovane azzurra è stata infatti inserita nella All-Olympic Team di Tokyo 2020. L’atleta piemontese, autrice del punto dell’Italia contro il Canada e di una presa sensazionale contro il Giappone, si trova così nell’Olimpo del softball mondiale in una formazione scelta dal Comitato organizzatore di Tokyo 2020 [...]



