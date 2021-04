SETTIMO. Tulipani, narcisi e erbe aromatiche alla Roncalli per il rientro in classe dopo la DAD

I semi e i bulbi piantati nel giardino della scuola Roncalli, di via Cuneo 1, sono sbocciati in tutta la loro bellezza, per salutare la primavera ed riaccogliere i bambini a scuola dopo tre settimane di lezioni a distanza. Grazie all’intervento economico dello studio detistico Italdent, di [...]



