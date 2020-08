“Settimo Circo”: arte circense ma non solo… anche scuola di teatro. Passione, lavoro, umiltà e divertimento… questo è ciò che il circo rappresenta e ciò che si incontra entrando nel magico mondo di questa associazione. Una grande famiglia, dove le persone si trovano bene fra loro: allievi, maestri, genitori, nessuno escluso, tutti coinvolti. Sinergia ed energia positiva regnano sovrane.

Un’associazione sportiva dilettantistica, ma anche di promozione sociale, in quanto scuola di circo e teatro che propone corsi, spettacoli e animazione. I corsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Lezioni di gruppo ma al cui interno si fa una individualizzazione personale. Sono suddivise in quelle per i bimbi più piccoli (4 – 6 anni), per i bambini di età da scuola elementare, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per i ragazzi più grandi e per gli adulti. Le lezioni pomeridiane, dal lunedì al venerdì, sono riservate ai bambini ed ai ragazzi fino ai 17 anni. Corsi serali, dal martedì al venerdì, invece, per i ragazzi più grandi e per gli adulti. I corsi per i più giovani sono multidisciplinari, gli si fanno provare varie attività senza vincolarli in un’unica direzione, lasciando loro libertà di scelta e di scoperta di ciò che più gli piace nel corso del tempo. La filosofia dell’associazione è quella di seguire il loro sviluppo fisiologico e fisico organico naturale, a seconda dell’età. A grandi e piccini vengono proposti corsi di “acrobatica a terra”, di “acrobatica aerea” e di “teatro”. Anche i più piccoli fanno aerea, in modo diverso dai grandi ovviamente, in quanto si tratta di un primo approccio alla dimensione verticale. Per loro tanti giochi, utili a fargli imparare le basi delle tecniche circensi. I ragazzi si avvicinano, invece, alla tecnica vera e propria che crescendo e diventando adulti impareranno sempre di più. “Settimo Circo” propone anche l’attività di “clownerie” per adulti, una disciplina non facile, perché da grandi non tutti sono disposti a mettersi in gioco in tal senso. Per ogni corso ci sono i livelli base, intermedio ed avanzato, eccetto per i piccolissimi che hanno un livello unico. Si imparano ad usare vari attrezzi: il trapezio, la corda, il cerchio, i tessuti, il filo teso, il palo cinese ed infine la pertica aerea, soprannominata “Bamboo”, riservata agli allievi di aerea molto avanzata. Tutto questo seguiti da insegnanti validi, molto competenti e disponibili.

Un’attività diversa dalle altre quella di “Settimo Circo”. Arte circense e teatro dove non esiste l’agonismo, anzi… tutti si aiutano fra loro a seconda di chi riesce a fare meglio cosa. La socializzazione e la coesione del gruppo sono fondamentali. Inoltre nessuno è obbligato a mettersi in scena partecipando al saggio finale ed agli spettacoli. E’ fondamentale fare del circo un proprio piacere personale. E’ la base.

Dal primo settembre ripartiranno le attività, come prima e meglio di prima. E’ prevista una lezione di prova per tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi a questo mondo.

Informazioni: “ASD e PS Settimo Circo”, indirizzo: via Col del Lys 13/3 – Settimo Torinese, presidente e referente: Alessandra Cavallini, telefono: 3356675520, e-mail: info@settimocirco.it , sito: www.settimocirco.it , Facebook: “Settimo Circo – Scuola di Circo e Teatro”, Instagram: “settimocirco”.

