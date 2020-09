SETTIMO TORINESE. Gabriel Garko fa coming out in diretta al Grande Fratello Vip

Gabriel Garko ha scoperchiato il vaso di Pandora in diretta al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 in prima serata. Di fronte ad Adua Del Vesco, la bellissima attrice con cui ha vissuto una storia d’amore di due anni sulle riviste di gossip su carta patinata, ha ammesso di aver vissuto una favola falsa. Ha voluto leggere una lettera, dedicata alla giovane attrice, in cui ha parlato di Dario, il suo vero nome. Un “bambino”, come lo ha definito lui, che ha protetto nei momenti difficili e che adesso vuole far tornare a vivere. Senza più fingere, senza più nascondersi.

Entrambi in lacrime, si sono abbracciati. Gabriel Garko, anzi Dario Oliviero di Settimo Torinese, ha parlato del suo “segreto di Pulcinella” e quando il conduttore Signorini gli ha chiesto di parlarne lui lo ha interrotto: “A Signorì, te lo devo spiegà proprio a te. Non mi sembra questo il luogo adatto”. Signorini è dichiaratamente omosessuale. Il conduttore, noto giornalista e direttore di “Chi”, non ha insistito: “Lo dirai in trasmissioni più appropriate di questa, lo so che facco del male a me stesso”. E Garko ha risposto: “Yes”. E poi: “Uscirò di qui con il mio bambino per mano”.

Una verità bambina e un segreto di Pulcinella. “Ma siamo nel 2020, non c’è niente da spiegare e da capire” ha concluso l’attore. Finalmente libero di essere se stesso. “Vorrei dire perché è stato un segreto, del resto non me ne frega nulla. Ho avuto momenti di alti e di bassi, sono diventato forte”.

E Signorini: “Adua? Te lo aspettavi questo coraggio di Garko?”. “No. Ma lo ringrazio e sono felice per lui” ha detto l’attrice visibilmente commossa. “Dobbiamo essere tutti felici per Garko” ha concluso il conduttore.

Commenti